Feltri stregato da De Luca | “Il governatore della Campania è stato bravissimo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVittorioè intervenuto al microfoni di Adnkronos per commentare le dichiarazioni di Sala riguardo ad un’eventuale chiusura dopo gli assembramenti di ieri ai Navigli. “Non ho capito cosa si possa pretendere da Fontana e da Sala che ha ragione a dire che se dovesse essere veramente così sarebbe pronto a chiudere i Navigli. Ma poi che ci vanno a fare ai Navigli? Ma stessero a casa! D’altronde capisco che dopo due mesi di reclusione qualcuno abbia anche il diritto di uscire per strada. L’importante è attenersi alle regole anche perché se non moriremo di virus moriremo di fame”. Il direttore di Libero però ha avuto anche parole al miele per Vincenzo De: “Èbravissimo, è simpatico da morire e lo stimo ...