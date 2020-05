Fedriga “Da lunedi’ riapre il commercio al dettaglio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Da lunedi’ non vogliamo riaprire tutto, abbiamo fatto un’ipotesi molto responsabilendo ilal dettaglio e dal 18 le attivita’ mancanti”. Lo ha detto il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano, intervenuto a Radio24. “Dobbiamo tenere un tessuto economico che sta soffrendo moltissimo e allo stesso tempo dare dei segnali, fiducia ai cittadini. Nel settore delal dettaglio – ha aggiunto – ci sono gia’ alcuni negozi aperti come l’abbigliamento per bambini o le libreria, vogliamo far riaprire anche gli altri con le stesse regole. La mia regione e’ pronta per garantire la sicurezza ai cittadini”.(ITALPRESS). L’articolo“Da lunedi’ilal dettaglio” proviene da Italpress....