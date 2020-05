(Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – Si articola in otto punti il pacchetto di interventi ‘per la ripresa economica e sociale post emergenza – Covid 19 della città di’. Sono contenuti nella delibera adottata dall’Amministrazione comunale che recepisce i contributi emersi dai lavori del tavolo tecnico, promosso dal, Gino Ioppolo, e dal presidente del Consiglio comunale, Massimo Alparone, con i rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, degli ordini e delle associazioni professionali, di altri soggetti pubblici e privati, oltre ad assessori, consiglieri e dirigenti. Il primo punto riguarda il canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap), per il quale si dispone, “sino al 31 dicembre ma con possibilità di estensione degli effetti a tutto il primo semestre 2021”, l’esenzione a ...

Agenzia_Ansa : #Fase2 #Navigli affollati a Milano, è polemica. L'ira del sindaco Sala @BeppeSala#ANSA - SkySport : Fase 2, #Navigli affollati a Milano. L'avvertimento del sindaco Sala - AndreaScanzi : Mitico davvero il sindaco di Catanzaro, che festeggia (?) l’inizio della fase 2 con un bell’assembramento. Ottima i… - Noovyis : (Fase 2: sindaco Caltagirone, 'riduzione Tari, stop tassa soggiorno e cinema drive-in') Playhitmusic - - ComuneOristano : #Coronavirus #Fase2 - Il Sindaco Lutzu raccomanda il rispetto del distanziamento sociale -

Ultime Notizie dalla rete : Fase sindaco

La Nuova Venezia

OSILO. Un falso allarme, o meglio, un “falso positivo”. Questo è risultato il caso dell’ospite della struttura residenziale per anziani “Regina Elena”, risultato positivo ad un primo tampone. L’Aziend ...GUIDO CHIESA - L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, è sotto pressione per come ha affrontato l’emergenza Covid-19 ne ...