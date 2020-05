"Fase 2? Sapremo di più il 14 maggio. Io ottimista? Sono un oncologo infantile, ci mancherebbe non lo fossi" (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci vorrà almeno una settimana per capire l’effetto delle norme adottate per l’inizio della Fase 2 secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Al Corriere della Sera ha ricordato che bisogna essere prudenti in questa Fase. Sicuramente “siamo a un punto marcatamente migliore rispetto a qualche settimana fa”, ma è troppo presto per poter dire che “siamo usciti dal tunnel”. “Ci vogliono almeno sette giorni, dieci se vogliamo stare larghi, per verificare l’impatto delle misure adottate il 4 maggio. Quindi ne Sapremo qualcosa di più tra il 12 e il 14 maggio. Fino a quel giorno non Sapremo davvero la nostra situazione ... Se si prendessero altre decisioni, lo si farebbe sulla base dell’esistente al 4 maggio”Il professore ha preferito non esprimersi sulle ... Leggi su huffingtonpost Fase 2 - Conte in un’affollata conference call : entro il week end sapremo…per lunedì (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci vorrà almeno una settimana per capire l’effetto delle norme adottate per l’inizio della2 secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Al Corriere della Sera ha ricordato che bisogna essere prudenti in questa. Sicuramente “siamo a un punto marcatamente migliore rispetto a qualche settimana fa”, ma è troppo presto per poter dire che “siamo usciti dal tunnel”. “Ci vogliono almeno sette giorni, dieci se vogliamo stare larghi, per verificare l’impatto delle misure adottate il 4. Quindi nequalcosa di; tra il 12 e il 14. Fino a quel giorno nondavvero la nostra situazione ... Se si prendessero altre decisioni, lo si farebbe sulla base dell’esistente al 4”Il professore ha preferito non esprimersi sulle ...

HuffPostItalia : 'Fase 2? Sapremo di più il 14 maggio. Io ottimista? Sono un oncologo infantile, ci mancherebbe non lo fossi' - louisaveme : Comunque, per dire, festeggiare per i dati di questi giorni è pressoché inutile, poiché solamente fra un paio di se… - gladiusG : “Perugia: Social City” #PerugiaSocialCity Seconda fase permettendo, o meglio; se noi cittadini ci sapremo comporta… - Leovaldiana : @WonderfoolWords @leonessa1864 @LauraTentoni1 @GiuseppeConteIT La quale sembra (sapremo con certezza domenica) entr… - infoitcultura : Il virologo Andrea Crisanti: “Vi dico quando sapremo se la Fase 2 ha funzionato” -