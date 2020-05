Fase 2 | le Regioni posticipano i saldi estivi al primo agosto 2020

davidealgebris : Lo stato / regioni che hanno dovere tutelare salute non sono responsabili di nulla. Mai. Nemmeno dei 30 mila morti… - marcocappato : 'Tra i 21 criteri emanati dal Governo per la cosiddetta Fase 2 c’è l’obbligo per le Regioni di garantire i tamponi… - LegaSalvini : FASE 2: LE REGIONI ACCELERANO - BOLZANO DA OGGI RIAPRE I NEGOZI E DA LUNEDÌ I BAR. E FEDRIGA DA RADIO 24 FEDRIGA «I… - liateni51 : @fracchio_ @BrunoVespa Bene volete fare così? Ok! Poi però dovete anche accettare se le regioni confinanti anzi tut… - danieledvpd : RT @LaStampa: Coronavirus, Regioni al governo: “Dateci autonomia, decidiamo noi cosa riaprire nella Fase 2” -

Fase Regioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase Regioni