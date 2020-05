Facebook lancia la dark mode, a breve l’aggiornamento – FOTO (Di venerdì 8 maggio 2020) Facebook lancia la dark mode. La famosissima piattaforma social lanciata da Mark Zuckerberg sta per cambiare completamente faccia. E colore! Negli ultimi anni un trend ha accompagnato i siti e le applicazioni più utilizzate dagli utenti. La dark mode. Le ore che passiamo con gli occhi attaccati allo schermo sono sempre di più e quindi … L'articolo Facebook lancia la dark mode, a breve l’aggiornamento – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Facebook lancia videochiamate di gruppo : in Italia tra pochi giorni. In arrivo altri “potenziamenti da lockdown”

Facebook Rooms - il social lancia le Stanze per videochiamate fino a 50 persone

Facebook lancia Messenger Kids - app per bimbi e ragazzi "under 13" (Di venerdì 8 maggio 2020)la. La famosissima piattaforma socialta da Mark Zuckerberg sta per cambiare completamente faccia. E colore! Negli ultimi anni un trend ha accompagnato i siti e le applicazioni più utilizzate dagli utenti. La. Le ore che passiamo con gli occhi attaccati allo schermo sono sempre di più e quindi … L'articolola, al’aggiornamento –proviene da www.inews24.it.

stefanocosta152 : RT @Grandi_VERDI_IT: #ibrahimgokcek non ce l’ha fatta. È così sono tre i giovani musicisti turchi morti perché credevano nei #diritti e ne… - fulviagr : RT @Grandi_VERDI_IT: #ibrahimgokcek non ce l’ha fatta. È così sono tre i giovani musicisti turchi morti perché credevano nei #diritti e ne… - NOANNA2007 : RT @Grandi_VERDI_IT: #ibrahimgokcek non ce l’ha fatta. È così sono tre i giovani musicisti turchi morti perché credevano nei #diritti e ne… - Grandi_VERDI_IT : #ibrahimgokcek non ce l’ha fatta. È così sono tre i giovani musicisti turchi morti perché credevano nei #diritti e… - WalterSylarYang : C'è Beppe Sala che vi cazzia e vi lancia ultimatum, emmosocazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook lancia Facebook lancia la faccina dell'abbraccio, ma non ce l'hanno tutti: ecco come fare per... Il Mattino L’associazione MiCò lancia il contest letterario “Storie di movimento ai tempi del coronavirus”

In questo periodo abbiamo avuto modo di riflettere sul significato di “libertà di movimento” . L‘abbiamo fatto tutti, intimamente, profondamente. Da qui nasce l’iniziativa dell’ APS Micò, che attraver ...

Tinder ai tempi del coronavirus, l'app lancia le videochiamate per gli appuntamenti virtuali

L'emergenza coronavirus sta cambiando tantissimi aspetti delle nostre vite e le app di dating non fanno eccezione. Non è affatto semplice intrecciare nuove relazioni ai tempi dei lockdown e delle rest ...

In questo periodo abbiamo avuto modo di riflettere sul significato di “libertà di movimento” . L‘abbiamo fatto tutti, intimamente, profondamente. Da qui nasce l’iniziativa dell’ APS Micò, che attraver ...L'emergenza coronavirus sta cambiando tantissimi aspetti delle nostre vite e le app di dating non fanno eccezione. Non è affatto semplice intrecciare nuove relazioni ai tempi dei lockdown e delle rest ...