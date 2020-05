Europa League, l’Inter tornerà in campo: lo rivela Angel Torres (Di venerdì 8 maggio 2020) Angel Torres rivela il futuro dell’Europa League, l’Inter tornerà in campo: “L’Uefa ci ha comunicato che si giocherà ad agosto” Il presidente del Getafe, Angel Torres, ha rivelato un’indiscrezione sul futuro dell’Europa League. Le competizioni internazionali riprenderanno al termine dei campionati, se le singole leghe dovessero decidere di riprendere. La data per la ripresa delle competizioni europee è il 2 agosto. L’Uefa ha in mano il futuro dell’Europa League e della Champions League e ha il potere decisionali, rispetto ai singoli campionati. Il patron del Getafe ha comunicato alla Cope: “Abbiamo saputo dall’Uefa che gli ottavi di Europa League contro l’Inter si giocheranno di sicuro. Si scenderà in campo il 2 o il 3 agosto a Milano per l’andata a porte chiuse, mentre il ... Leggi su zon Ripresa Champions ed Europa League - attesa UEFA per il format

