Eurogruppo | fumata bianca su MES

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Come ormai chiaro, in scia alle dichiarazioni delle ultime ore, semaforo verde dell’al MES. E’ quanto si apprende da fonti UE. Già nel primo pomeriggio, rimbalzava la notizia di un accordo vicino su un’interpretazione estremamente ampia delle spese sanitarie che possono essere finanziate, una maturità dei prestiti a 10 anni e un tasso d’interesse bassissimo, poco sopra lo 0,1% annuo. La linea di credito potrà essere usata per le spese sanitarie fino al 2% del PIL e i Ministri sono d’accordo nel definire queste spese nel loro complesso, non solo per respiratori o terapie intensive. All’, iniziato poco dopo le ore 15 ancora una volta in videoconferenza, il compito di portare a termine il lavoro sulla nuova linea di credito pandemica del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), uno degli ...