Eurogruppo, accordo sul Mes senza condizioni per spese sanitarie (Di venerdì 8 maggio 2020) accordo all’Eurogruppo sul Mes per spese sanitarie. L’annuncio è stato dato da Mario Centeno. BRUXELLES (BELGIO) – accordo all’Eurogruppo sul Mes per spese sanitarie. I ministri dell’Economia in videoconferenza hanno dato il proprio ok all’utilizzo del Fondo Salva Stati per utilizzare queste linee di credito “per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti sanitari“. La fumata bianca è arrivata al termine di un vertice durato oltre due ore. Va ricordato che sarà ogni singolo Stato a decidere se utilizzare questi soldi oppure altri strumenti che l’Unione Europea ha messo a disposizione per aiutare i Paesi in questa emergenza. L’annuncio di Centeno L’accordo all’Europgruppo è stato annunciato dal presidente Mario Centeno, citato dall’Adnkronos, al ... Leggi su newsmondo Coronavirus - l’Eurogruppo ha approvato il Mes : trovato l’accordo a zero condizionalità

