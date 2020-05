Eur Spa | nuove tecnologie per far ripartire congressi ‘Nuvola’

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma – “Eur Spa nella Fase 2 riparte con la dovuta cautela e con gran parte dei dipendenti in smart working. Quelli che rientrano al lavoro lo faranno in sicurezza e con un rispetto dei protocolli molto stringente in termini di distanziamento e igiene. Attualmente siamo operativi su tre settori: la manutenzione del verde, la ripresa dei cantieri e l’aspetto fieristico”. Cosi’ il presidente di Eur spa e di Roma Convention Group, Alberto Sasso, in un video realizzato per l’agenzia Dire. “Sul verde siamo all’inizio della manutenzione di 70 ettari di parchi- spiega Sasso- tra questi il Parco centrale del lago, quello degli Eucalipti e quello del Turismo. Per quanto riguarda i cantieri, ci sono quelli relativi alla manutenzione su tutti i nostri immobili storici e quello sullo Chalet del lago finalizzato alla riqualificazione e alla ripresa ...