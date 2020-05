Estetista cinica: fatturato record con il Lockdown, come ha fatto? (Di venerdì 8 maggio 2020) Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come “Estetista cinica”, ha 46 anni e un approccio umoristico ma innovativo verso il mondo del beauty. Nel mese di Marzo ha fatturato ben 5 milioni, scopriamo come! La sua comunicazione è reale e schietta, parla di donne con la cellulite e con i peli superflui e i suoi prodotti le hanno già fatto guadagnare cifre da record… Incassi doppi rispetto al 2019 Articolo completo: Estetista cinica: fatturato record con il Lockdown, come ha fatto? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Estetista cinica non teme Covid | “A marzo fatturati 5 milioni di euro”

Brescia - Estetista cinica : ”Ho fatto 5 milioni di euro anche con il Covid’

L’estetista cinica : “Nonostante la crisi a marzo ho fatturato 5 milioni di euro - il doppio dell’anno scorso” (Di venerdì 8 maggio 2020) Cristina Fogazzi, meglio conosciuta”, ha 46 anni e un approccio umoristico ma innovativo verso il mondo del beauty. Nel mese di Marzo haben 5 milioni, scopriamo! La sua comunicazione è reale e schietta, parla di donne con la cellulite e con i peli superflui e i suoi prodotti le hanno giàguadagnare cifre da… Incassi doppi rispetto al 2019 Articolo completo:con ilha? dal blog SoloDonna

Vecchia_Dentro_ : Per stemperare un po' l'atmosfera e tornare a parlare di cose futili: la tanto famigerata 'Luce liquida' dell'Estet… - venti4ore : Estetista Cinica boom vendite durante lockdown solo marzo fatturato oltre 5 milioni - hosemprefame00 : @vulnerabletype Io mista quindi non saprei...prodotti molto buoni sennò ci sono quelli dell’estetista cinica. - Serra_nda : Vi ricordate quando tutte vi siete accorte che estetista cinica è na stronza e avete fatto partire il boicottaggio? - Alessandro_Lesa : Dell’Estetista Cinica non conosco nulla se non la storia lavorativa. Ho letto sia sgarbata nelle risposte su Insta… -