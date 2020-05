Esame di Terza Media, ecco come si svolgerà: le parole del ministro Azzolina (VIDEO) (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiChiariti i dubbi sull’Esame di stato, l’ultima prova prima di salutare il mondo della scuola, il ministro Lucia Azzolina si è potuta concentrare sugli esami “delle classi terze della secondaria di primo grado, quella più conosciuta come Terza Media“. Ha deciso di usare facebook la Azzolina, pubblicando sul proprio profilo un VIDEO nel quale chiarisce diversi aspetti: dalla modalità dell’Esame, alla valutazione finale. ”Voglio darvi le informazioni necessarie per la conclusione del vostro percorso. Entro il termine delle lezioni sarà organizzato un momento online, quindi a distanza, per la discussione di un elaborato. L’argomento lo sceglierete insieme ai vostri docenti. Per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento, assegnazione e valutazione ... Leggi su anteprima24 Azzolina spiega come sarà l’esame di terza media. Altra esternazione della ministra

Coronavirus - esame di terza media : gli studenti discuteranno la tesina in via telematica

