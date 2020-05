“Erano in tre a picchiarmi”. Aggressione choc al famoso disturbatore tv Niky Giusino. Un gesto di coraggio finito male (Di venerdì 8 maggio 2020) All’epoca era Gabriele Paolini il disturbatore della tv più famoso dello stivale. Da qualche tempo però al suo pesto c’è un giovane rampante dai capelli rossi. Si chiama Niki Giusino e quello che sembrava solo uno sciocco in cerca di popolarità si è rivelato un cuor di leone. Niki, oramai lo conosciamo, è probabilmente il più giovane disturbatore televisivo del nostro paese, che spesso vediamo alle spalle dei giornalisti nei loro collegamenti in diretta. A parte queste sue incursioni “illegittime”, il giovane non ha però mai superato il limite, come invece è avvenuto in passato con altri suoi “colleghi” molto più disturbanti. Nelle scorse ore, ad ogni modo, Niki ha voluto raccontare sui social un fatto increscioso che ha subìto mentre si trovava a difendere due ragazzi gay ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 maggio 2020) All’epoca era Gabriele Paolini ildella tv piùdello stivale. Da qualche tempo però al suo pesto c’è un giovane rampante dai capelli rossi. Si chiama Nikie quello che sembrava solo uno sciocco in cerca di popolarità si è rivelato un cuor di leone. Niki, oramai lo conosciamo, è probabilmente il più giovanetelevisivo del nostro paese, che spesso vediamo alle spalle dei giornalisti nei loro collegamenti in diretta. A parte queste sue incursioni “illegittime”, il giovane non ha però mai superato il limite, come invece è avvenuto in passato con altri suoi “colleghi” molto più disturbanti. Nelle scorse ore, ad ogni modo, Niki ha voluto raccontare sui social un fatto increscioso che ha subìto mentre si trovava a difendere due ragazzi gay ...

