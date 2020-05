Epatite E, l'incubo del nuovo coronavirus: salto di specie dal topo all'uomo. "Nuovi casi, solo la punta dell'iceberg" (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo il coronavirus, si chiama Epatite E il nuovo incubo sanitario che arriva dall'estremo oriente. Primo caso diagnosticato nel 2018, l'ultimo meno di 10 giorni fa, l'undicesimo, tutti a Hong Kong tranne uno, in Canada. Si tratta di una malattia presente nei ratti, ma solitamente non negli umani per cui non esiste un ceppo specifico. Ma ora anche la Cnn riferisce degli ultimi casi, non senza inquietudine. Siamo di fronte allalba di una nuova epidemia? L'Epatite E causa febbre e ingrossamento del fegato e esiste in quattro ceppi che circolano tra diverse specie di animali, una soltanto presenta anche Rna per gli esseri umani per quanto si sa al momento. "Improvvisamente avevamo un virus che può passare dai ratti nelle strade agli umani", ha detto il dottor Siddharth Sridhar, microbiologo e uno dei ricercatori dell'Università di Hong Kong che ha ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Capua su La7 : “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi come epatite e shock anafilattico” (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo il, si chiamaE ilsanitario che arriva dall'estremo oriente. Primo caso diagnosticato nel 2018, l'ultimo meno di 10 giorni fa, l'undicesimo, tutti a Hong Kong tranne uno, in Canada. Si tratta di una malattia presente nei ratti, ma solitamente non negli umani per cui non esiste un ceppo specifico. Ma ora anche la Cnn riferisce degli ultimi casi, non senza inquietudine. Siamo di fronte allalba di una nuova epidemia? L'E causa febbre e ingrossamento del fegato e esiste in quattro ceppi che circolano tra diversedi animali, una soltanto presenta anche Rna per gli esseri umani per quanto si sa al momento. "Improvvisamente avevamo un virus che può passare dai ratti nelle strade agli umani", ha detto il dottor Siddharth Sridhar, microbiologo e uno dei ricercatori dell'Università di Hong Kong che ha ...

