Enrico Nigiotti dice no a Maria De Filippi: un lutto dietro il rifiuto ad Amici Speciali (Di venerdì 8 maggio 2020) Il no di Enrico Nigiotti ad Amici Speciali Tra poche settimane in prima serata su Canale 5 prenderà il via Amici Speciali, che inizialmente si doveva chiamare Amici All Star. Al talent show parteciperanno ex allievi di canto e di ballo delle passate edizioni ma anche artisti esterni. Tra questi manca un nome molto importante, ovvero quello di Enrico Nigiotti. Per quale ragione? Inizialmente il cantante toscano era tra i favoriti ma subito dopo non è apparso più sul cast ufficiale del programma. Ovviamente sul web sono iniziate a circolare vari ipotesi, ipotizzando addirittura una forte lite tra il giovane artista e Maria De Filippi. Ma la verità è un'altra e a renderla nota ci ha pensato lo stesso Nigiotti attraverso i suoi canali social. Purtroppo il ragazzo ha subito un grave lutto e in questo periodo non vuole apparire sul piccolo ...

