Energia | ENEA nel progetto europeo per formazione di giovani ricercatori e tecnici in

(Di venerdì 8 maggio 2020) Formare una nuova generazione dinel campo del nucleare con particolare riferimento all’innovazione e alla sicurezza è l’obiettivo delARIEL (Accelerator and Research reactor Infrastructures for Education and Learning), che coinvolgerà, per i prossimi tre anni, 23 enti di ricerca di 14 paesi europei, tra cuiper l’Italia. Grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro da parte della Commissione Ue, 90scienziati avranno la possibilità di svolgere esperimenti nelle infrastrutture europee più all’avanguardia, come ad esempio quelle per la produzione di fasci e sorgenti di neutroni basate su acceleratori e reattori di ricerca. “Una delle sfide aperte in campo nucleare è proprio quella di assicurare e favorire il trasferimento continuo delle conoscenze, anche in ...