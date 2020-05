Emergenza Covid-19, i saldi estivi sono stati posticipati all’1 agosto (Di venerdì 8 maggio 2020) La conferenza delle Regioni ha stabilito che i saldi estivi avranno una nuova data. Saranno posticipati all’1 agosto. A sollecitare questo tipo di decisione è stato il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini invitando tutti i suoi colleghi a “dare seguito alla suddetta decisione per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale”. La decisione è stata confermata da tutti gli altri presidenti di regione, compreso il governatore pugliese, Michele Emiliano. Leggi su baritalianews Emergenza Coronavirus : giocatori - allenatori e presidenti positivi al Covid-19

Emergenza Covid-19 - l’attore barese Lino Banfi regala 270 chili di orecchiette ai più bisognosi

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazion ...

Covid-19, test sierologici al via in Sicilia: come funzionano, tariffe e esenzioni

Al via i test per la ricerca degli anticorpi del Covid 19 nel sangue anche in Sicilia. Una circolare dell'assessorato alla Salute stabilisce i criteri per eseguirli e i costi. La priorità è per le cat ...

