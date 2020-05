Emergenza Coronavirus | 65 milioni di euro a chi gestisce scuole private come aiuto per le

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il prossimo dl Maggio potrebbe contenere un contributo statale di 65di, da ripartire con decreto del Miur, in favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa nidi, micronidi, materne e servizi domiciliari all’infanzia privati,per le mancate rette non incassate in tempo di. È una delle proposte avanzate per il dl Maggio, contenuta in una bozza sul tavolo di Palazzo Chigi di cui Public Policy ha preso visione, che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto economico del Governo, ribattezzato dl Rilancio. La precedente proposta, anticipata da Public Policy, prevedeva invece un contributo di 200a bambino ma solo per nidi privati o convenzionati con i comuni, relativamente al periodo del mancato versamento delle rette determinato dalla sospensione del servizio dovuto all’epidemiologica da ...