Eleonora Daniele | chi sarà la madrina di sua figlia | La regina della TV

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 8 maggio 2020) In dolce attesa, la conduttriceha rivelato il motivo per cui ha scelto Mara Venier come futura. Ladi Carlotta La conduttrice e giornalista di Storie Italiane,, è in dolce attesaCarlotta e in attesa di poterla abbracciare ha già deciso chi sarà la sua … L'articolo, chi sarà ladi suaLaTV proviene da www.meteoweek.com.