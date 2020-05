Elena Sofia Ricci si commuove | Ho perdonato mio padre prima che morisse

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 maggio 2020)è ora sugli schermi televisivi nei panni di Laura nella serie di Rai1 Vivi e lascia vivere. L’attrice è una delle più apprezzate dal pubblico televisivo e si è confessata a Vieni da me dove ha raccontato della sua vita privata, dell’amore e dell’orgoglio per le sue figlie e del rapporto recuperato coldella sua morte. L’emozionante ricordo delchetuttiè stata intervistata da Caterina Balivo nel suo salotto pomeridiano di Vieni da me. L’attrice era in collegamento via Skype, come molti ospiti, a causa dell’emergenza Coronavirus., durante il segmento della cassettiera, dove vengono a galla vecchi ricordi, racconta del particolare rapporto con il. I genitori infatti si erano separati quando lei era ancora molto piccola e ...