Elena Santarelli, il marito Corradi parla per la prima volta della malattia del figlio (Di venerdì 8 maggio 2020) Intervistato da ‘Casa Sky Sport’, Bernardo Corradi ha parlato della carriera, dei progetti attuali e della vita privata, soffermandosi sulla malattia del figlio. La ripresa del campionato di calcio è ancora un grosso punto interrogativo. La Lega attende il via libera del governo e del comitato tecnico-scientifico, permesso però che è legato all’andamento della curva … L'articolo Elena Santarelli, il marito Corradi parla per la prima volta della malattia del figlio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Bufera Elena Santarelli - tutta colpa di una foto : “Chiederò perdono”

Elena Santarelli furiosa con i fan : “Avete rotto le pa…” [FOTO]

Elena Santarelli furiosa con i fan : “Avete rotto le pa…” [FOTO] (Di venerdì 8 maggio 2020) Intervistato da ‘Casa Sky Sport’, Bernardohatocarriera, dei progetti attuali evita privata, soffermandosi sulladel. La ripresa del campionato di calcio è ancora un grosso punto interrogativo. La Lega attende il via libera del governo e del comitato tecnico-scientifico, permesso però che è legato all’andamentocurva … L'articolo, ilper ladelè apparsosul sito ViaggiNews.com

PediatriaOggi : RT @HealOnlus: Invitiamo, con grande piacere, amici e sostenitori a seguire la conversazione in diretta Instagram che la nostra madrina Ele… - bambinogesu : RT @HealOnlus: Invitiamo, con grande piacere, amici e sostenitori a seguire la conversazione in diretta Instagram che la nostra madrina Ele… - HealOnlus : Invitiamo, con grande piacere, amici e sostenitori a seguire la conversazione in diretta Instagram che la nostra ma… - avvocatorinaldi : #Santarelli va a trovare i genitori, bufera per il pranzo senza #mascherine. Ma la gente non ha nulla da fare? Sol… -