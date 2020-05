E anche Ilary Blasi cambia look: addio al solito, il viso si ‘rinnova’ (Di venerdì 8 maggio 2020) “È umiliante stare con uno come Totti!(…) Ho ricevuto una chiamata poco fa: ‘Ilary! Son Mattia, Ilary! Salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente… È umiliante. C’è anche di peggio. Ma ormai me ne sono fatta una ragione!”, ha svelato ridendo Ilary Blasi intervistata qualche mese fa dal suo vecchio collega ed amico Fabio Fazio. Non tutti probabilmente ricorderanno che la celebre conduttrice televisiva, agli esordi di Che Tempo Che Fa, ricopriva il ruolo televisivo che poi cedette alla talentuosa svedese Filippa Lagerback. Durante la simpatica chiacchierata, nello studio che un tempo rappresentò la sua postazione di lavoro, Ilary Blasi ha rivelato com’è la vita di coppia oggi che Francesco Totti ha concluso la sua storica carriera sportiva, ricordando il ... Leggi su tuttivip Dopo Michelle Hunziker anche Ilary Blasi gli dice addio : le conseguenze della quarantena [VIDEO]

Ilary Blasi - anche le divine “piangono” : ecco come sono “ridotti” i suoi capelli dopo la quarantena

Ilary Blasi - anche le divine “piangono” : ecco come sono “ridotti” i suoi capelli dopo la quarantena. Li mostra senza vergogna (Di venerdì 8 maggio 2020) “È umiliante stare con uno come Totti!(…) Ho ricevuto una chiamata poco fa: ‘! Son Mattia,! Salutame Francesco!’. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente… È umiliante. C’èdi peggio. Ma ormai me ne sono fatta una ragione!”, ha svelato ridendointervistata qualche mese fa dal suo vecchio collega ed amico Fabio Fazio. Non tutti probabilmente ricorderanno che la celebre conduttrice televisiva, agli esordi di Che Tempo Che Fa, ricopriva il ruolo televisivo che poi cedette alla talentuosa svedese Filippa Lagerback. Durante la simpatica chiacchierata, nello studio che un tempo rappresentò la sua postazione di lavoro,ha rivelato com’è la vita di coppia oggi che Francesco Totti ha concluso la sua storica carriera sportiva, ricordando il ...

GabriellaDePont : RT @GabriellaDePont: Abbiamo reso Ilary disponibile anche su #whatsapp Info sul funzionamento nel link di sotto - Guitarist_Ilary : @meta_moro Ma io sono d'accordo, secondo me ha ragione. Un concerto online non è la stessa cosa rispetto che viverl… - Guitarist_Ilary : @Vicinisempree Anche io la penso come lui, ma allo stesso tempo mi dispiace per chi sta messo così male. - infoitcultura : Totti e Ilary, a casa arriva anche la capra tibetana. «Non tenerla in casa» - fintechIT : RT @GabriellaDePont: Abbiamo reso Ilary disponibile anche su #whatsapp Info sul funzionamento nel link di sotto -

Ultime Notizie dalla rete : anche Ilary E anche Ilary Blasi cambia look: addio al solito, il viso si ‘rinnova’ TuttiVip Ilary Blasi senza trucco e con gli occhiali, i fan non hanno dubbi: “Sei più bella acqua e sapone”

La mania più gettonata tra le star nell'ultimo periodo? Quella di mostrarsi in versione acqua e sapone, così da dare prova del fato che la propria bellezza è naturale al 100%. Sarà perché in quaranten ...

Chiara Ferragni, la clausura le rende ancora più dolci e premurose con i loro bambini

Loro sono al top anche in questo. Ovviamente parliamo delle mamme famose, sì, quelle vip che in tempo di quarantena per l’emergenza Covid 19 trascorrono le giornate a casa in famiglia e sfruttano ques ...

La mania più gettonata tra le star nell'ultimo periodo? Quella di mostrarsi in versione acqua e sapone, così da dare prova del fato che la propria bellezza è naturale al 100%. Sarà perché in quaranten ...Loro sono al top anche in questo. Ovviamente parliamo delle mamme famose, sì, quelle vip che in tempo di quarantena per l’emergenza Covid 19 trascorrono le giornate a casa in famiglia e sfruttano ques ...