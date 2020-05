Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima Blogo) (Di venerdì 8 maggio 2020) Domenica 10 maggio alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento è con la puntata numero 35 di Domenica in, lo show che tiene compagnia ai telespettatori del giorno di festa condotto e capitanato da Mara Venier.Dopo il successo della puntata di Domenica scorsa che ha toccato vette in termini di ascolto davvero ragguardevoli, è giunto il momento di parlarvi del menu della nuova emissione di questo caposaldo della programmazione della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. L'appuntamento dunque è da queste colonne per vedere le portate che ha preparato zia Mara per i suoi affezionati commensali.Si parte da una coppia di notevole impatto social, ovvero l'ex centravanti della Juventus Bobo Vieri con la sua adorata compagna Costanza Caracciolo. Bobo ormai, appese le scarpette da calciatore al chiodo da un bel po' di tempo, è diventato un seguitissimo influencer, ... Leggi su blogo Anticipazioni Domenica In 10 maggio : tutti gli ospiti di Mara Venier

Puglianello - sabato e domenica il sindaco regalerà pizze d’asporto ai bimbi del paese

Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima Blogo) (Di venerdì 8 maggio 2020)10 maggio alle ore 14 su Rai1 l'appuntamento è con lanumero 35 diin, lo show che tiene compagnia ai telespettatori del giorno di festa condotto e capitanato da Mara Venier.Dopo il successodiscorsa che ha toccato vette in termini di ascolto davvero ragguardevoli, è giunto il momento di parlarvi del menunuova emissione di questo caposaldoprogrammazioneprima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. L'appuntamento dunque è da queste colonne per vedere le portate che ha preparato zia Mara per i suoi affezionati commensali.Si parte da una coppia di notevole impatto social, ovvero l'ex centravantiJuventus Bobo Vieri con la sua adorata compagna Costanza Caracciolo. Bobo ormai, appese le scarpette da calciatore al chiodo da un bel po' di tempo, è diventato un seguitissimo influencer, ...

Giorgiolaporta : Tutti i #sondaggi sono concordi: se si votasse domenica, #Salvini sarebbe il nuovo Premier. Presi in esame i 7 magg… - gennaromigliore : Quanto successo domenica sera da Giletti è il naturale effetto del giustizialismo sfrenato dei grillini in questi a… - ChiVieneACena3 : È talmente buono che è un peccato definirlo “L'avocado del diavolo.” Il suo successo ha suscitato anche gli appetit… - lo_domenica : @matteosalvinimi Sono daccordo, ma qui nella Capitanata gli imprenditori agricoli preferiscono gli immigrati perché… - stef_T26 : Ma io non ho mai capito.. Gli auguri alle madri, si fanno oggi o domenica??? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica gli Domenica si celebra la Festa della Mamma Il Faro Online Chirurgo positivo al Covid-19, gli interrogativi degli inquirenti

Aosta - Condotti dai Carabinieri del Reparto operativo, gli accertamenti sull'operazione effettuata al “Parini” dal dottor Gianluca Iob domenica 19 aprile scorsa riguardano soprattutto se fosse indisp ...

Lavoratori stranieri, regolarizzarli è un atto di civiltà. Opporsi invece è da ipocriti

Lasciamoci alle spalle le vecchie abitudini, insieme agli spot feroci contro gli ultimi. Approfittiamo di questi mesi e di questa emergenza ... Solo così saremo in grado di ritrovarci domani in un ...

Aosta - Condotti dai Carabinieri del Reparto operativo, gli accertamenti sull'operazione effettuata al “Parini” dal dottor Gianluca Iob domenica 19 aprile scorsa riguardano soprattutto se fosse indisp ...Lasciamoci alle spalle le vecchie abitudini, insieme agli spot feroci contro gli ultimi. Approfittiamo di questi mesi e di questa emergenza ... Solo così saremo in grado di ritrovarci domani in un ...