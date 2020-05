Diocesi di Cerreto | domani terza puntata di “Antivirus”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAlladi “ANTIVIRUS – Abitare questo tempo in piedi” disabato 9 maggio alle ore 18, in diretta sulla pagina facebook dell’Ac diocesana, il tema caldo e centrale del lavoro e dei lavoratori, e della paventata crisi sociale che si sta affacciando. Come sta cambiando il mondo del lavoro in generale e nello specifico sul nostro territorio? Con quale preoccupazioni e certezze si guarda al lavoro ai tempi del Covid-19? Quali potrebbero essere i passi da compiere per tracciare una strategia per la ripartenza? Interverranno Fabio Della Ratta, direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro delladiSannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, e Mario Fappiano, imprenditore agricolo di San Lorenzello. Modererà l’incontro il responsabile diocesano dell’Acr Marco Lavorgna. Si ...

Una app per prenotare il proprio posto in chiesa e assistere alla Santa Messa. Non è come il Saltalafila di cui si è parlato nei giorni scorsi per i centri commerciali, ma come in quel caso si vuole s ...Scrive l'ufficio comunicazione della Diocesi di Cerreto Sannita-Sant'Agata de' Goti-Telese Terme: Parte con la prima catechesi di don Domenico Ruggiano su “Maria e la Parola” il ciclo di incontri mari ...