Decreto Rilancio: tutti i Bonus e i provvedimenti pensati dal Governo per Maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Non c’è ancora la firma, si parla di una bozza ma stando alle anticipazioni rese note dall’Ansa, il nuovo Decreto legge potrebbe avere per il mese di Maggio e per i mesi che verranno delle importanti novità per quello che riguarda mondo del lavoro e mondo famiglia. Tante le notizie e tante le pagine da leggere, dovrebbero essere pensate, più di 700. Il Decreto legge, che sarà firmato nelle prossime ore, secondo quanto riferisce l’Ansa, porterà il nome di Decreto Rilancio. Sarebbe dovuto uscire nel mese di aprile ma viste le tante decisioni da prendere, è servito più tempo per stabilire ogni singolo passaggio. Vediamo dunque quello che il nuovo Decreto dovrebbe prevedere. E’ bene prima di andare avanti, fare una precisazione arrivata pochi minuti fa da parte del ministero: “Il testo rilanciato da ... Leggi su ultimenotizieflash Cassa integrazione estesa a 12 settimane e bonus baby sitter a 1.200 euro - cosa prevede il decreto ‘Rilancio’

