Decreto rilancio | le proposte dei ministeri | cassa estesa per 12 settimane | bonus baby

(Di venerdì 8 maggio 2020) La bozza del documento prevede lo stop di cinque mesi ai licenziamenti, tetto a 1,5 euro al costo delle mascherine e lavoro agile per dipendenti con figli under 14

Si chiamerà “decreto Rilancio” (dopo essere stato prima “decreto aprile” e poi “decreto maggio”) il prossimo decreto sul quale il governo è al lavoro per sostenere l'economia - dalle famiglie alle imp ...Roma - E' concesso un contributo straordinario, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2020 per gli agriturismi. E' quanto prevede la bozza del dl Rilancio su proposta del Mipaaf per dare un ...