De Raho, "la scarcerazione di mafiosi sarebbe disastrosa" (Di venerdì 8 maggio 2020) "I boss ora escono a ondate: vogliono riprendere il potere" "Le mafie vivono di segnali. E il segnale lanciato dai boss che escono dal carcere e tornano nel loro territorio è devastante" perché "riacquistano l'arroganza, la prepotenza, la voglia di riprendersi il potere". Lo afferma il procuratore nazionale Antimafia Cafiero De Raho in un'intervista a Il Fatto Quotidiano oggi in edicola. E il tutto, sottolinea il magistrato, "è cominciato tutto con la nota del Dap", il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che il 21 marzo, "preoccupato che il virus potesse dilagare nelle carceri, chiede a tutti gli istituti penitenziari di segnalare ai Tribunali di sorveglianza i detenuti con determinate patologie. Ciò che, sostiene De Raho, ha innescato "un meccanismo che ha portato centinaia di persone ...

