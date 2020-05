De Ligt: "Juventus miglior club d'Italia. Champions League? Serve anche fortuna" (Di venerdì 8 maggio 2020) Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è intervenuto ai canali ufficiali della UEFA per raccontare la sua avventura in bianconero e affrontare il delicato argomento legato alla Champions League, ambizione e ossessione della Vecchia Signora. Juventus - "È la più grande squadra in Italia. Qui si vuole attaccare per vincere le partite. È importante costruire gioco da dietro, mostrare coraggio, dimostrare che vuoi giocare". Champions League - "È importante crederci. Ogni squadra ha il sogno... Leggi su 90min De Ligt Juventus - minaccia dalla Spagna : adesso la cessione è possibile

Juventus - de Ligt : «Bonucci uno dei migliori al mondo»

