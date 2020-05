De Donno rompe il silenzio stampa e spiega il motivo della sua «scomparsa» Sfumano le

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSpeciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Dal 6 maggio 2020 era scomparso dai social il Dott. Giuseppe De, pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova diventato noto al pubblico per la terapia sperimentale del plasma, scatenando polemiche e teorie di complotto tra i suoi fan. Oggi, a distanza di due giorni,il «» pubblicando sulla sua pagina Facebook, riattivata per l’occasione, un breve comunicato e un video annuncio: Carissimi, la vostra vicinanza in questi giorni, mi ha commosso. Vi posto un breve video, fatto d’impeto, per spegarVi il mio.Io non cerco visibilità. Volevo visibilità per il plasma convalescente. Oggi una marea montante di ASST, città e regioni promuovono il nostro protocollo, ...