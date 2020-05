Dazi, USA-Cina si impegnano ad attuare fase 1 dell’intesa (Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Cina e Stati Uniti si impegnano ad attuare la cosiddetta “fase 1” dell’accordo sul commercio siglato a gennaio, malgrado la pandemia del Covid-19. Lo rende noto l’agenzia Xinhua, riferendo del colloquio telefonico avuto in mattinata dal vicepremier cinese Liu He e le sue controparti statunitensi, il rappresentante per il Commercio americano Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin. Nel corso della telefonata, entrambe le parti hanno concordato sulla volontà di migliorare il clima tra i due Paesi in vista della prosecuzione delle trattative, impegnandosi a rispettare gli obblighi previsti dall’intesa. La notizia arriva a stemperare la tensione tra i due governi, alimentata anche dalle accuse della Casa Bianca nei confronti di Pechino sulla gestione dell’emergenza coronavirus. Su questo fronte, la ... Leggi su quifinanza Usa-Cina - la pandemia riaccende la tensione : Trump pensa a nuovi dazi

