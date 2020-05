David di Donatello 2020 vincitori | chi ha trionfato ai premi del cinema italiano

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Idisi sono svolti venerdì 8 maggio in prima serata su Rai 1. Si tratta della 65° edizione dello show in cui si celebra ilcone riconoscimenti ai migliori attori, registi, film, tecnici dell’anno. Ecco di seguito tutti idila serata Carlo Conti ha condotto la 65° edizione deidi, la serata più importante del nostroche ha deciso di non fermarsi e si è presentata, per la prima volta, in una versione più digital rispetto al passato. I grandi protagonisti delhanno partecipato allaazione attraverso collegamenti in diretta, sempre rispettando le disposizioni governative. Nel corso della serata sono stati consegnati venticinquedi, ilSpeciale a Franca Valeri e ildello Spettatore a Il ...