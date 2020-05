David di Donatello 2020, la lettera di Mattarella: “Il cinema è l’arte del sogno, necessaria per la ricostruzione. Voi fra più penalizzati da virus” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Il cinema – come tanti grandi maestri italiani ci hanno insegnato – è l’arte del sogno. Per ricostruire il nostro Paese dopo la drammatica epidemia sarà necessario recuperare ispirazioni e, quindi, tornare a sognare e a far sognare”. È un passaggio della lettera che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato a Piera Detassis, presidente dell’Accademia del cinema Premi David di Donatello. Il messaggio è stato letto su Rai1 da Carlo Conti all’inizio della cerimonia di premiazione della 58a edizione dei Premi David di Donatello. “Gentilissima Presidente Detassis, con mio grande rammarico, quest’anno, per le ben note ragioni di sicurezza sanitaria, non è stato possibile organizzare al Quirinale la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello”, è ... Leggi su ilfattoquotidiano Pinocchio/ Il film con Roberto Benigni premiato "miglior film" ai David di Donatello 2020?

