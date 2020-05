David di Donatello 2020, i vincitori e il miglior film («Il traditore») (Di sabato 9 maggio 2020) Si temeva una cerimonia noiosa per i David di Donatello 2020 da remoto e invece è stata una serata emozionante. Fin dai primi minuti, quando il discorso incisivo quanto pieno di orgoglio (nazionale), affetto e insieme preoccupazione del presidente Mattarella ha saputo commuovere tutti toccando esattamente i problemi legati al momento storico e insieme l’importanza della storia del nostro cinema, che oltre a far sognare, sa raccontare, interpretare il tempo e dare spinta vitale alla cultura e alle persone. In assenza di glamour e di red carpet, entrare nelle case di attori e registi ha regalato una inedita tenerezza: a noi che abbiamo avuto l’impressione di avere accesso al loro privato e ai candidati che, davanti a una webcam in casa propria, spesso non sono riusciti a non tradire le proprie emozioni. Ha commosso la presenza di tante opere prime e di ... Leggi su gqitalia David Di Donatello 2020 - una mesta serata televisiva soporifera in un momento complicato per il cinema

David di Donatello 2020 : tutti i vincitori

David di Donatello 2020 i vincitori (Di sabato 9 maggio 2020) Si temeva una cerimonia noiosa per idida remoto e invece è stata una serata emozionante. Fin dai primi minuti, quando il discorso incisivo quanto pieno di orgoglio (nazionale), affetto e insieme preoccupazione del presidente Mattarella ha saputo commuovere tutti toccando esattamente i problemi legati al momento storico e insieme l’importanza della storia del nostro cinema, che oltre a far sognare, sa raccontare, interpretare il tempo e dare spinta vitale alla cultura e alle persone. In assenza di glamour e di red carpet, entrare nelle case di attori e registi ha regalato una inedita tenerezza: a noi che abbiamo avuto l’impressione di avere accesso al loro privato e ai candidati che, davanti a una webcam in casa propria, spesso non sono riusciti a non tradire le proprie emozioni. Ha commosso la presenza di tante opere prime e di ...

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne L… - sseasoul : RT @PremiDavid: E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo ne Il tr… - hige_023 : RT @AlbertoFuschi: Miglior regia: Marco Bellocchio #IlTraditore #david2020 #David65 #daviddidonatello -