David 2020, il trionfo de Il Traditore: miglior film, premiati anche Bellocchio, Favino. Migliore attrice Jasmine Trinca (Di sabato 9 maggio 2020) Si è appena conclusa la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2020. Quest’anno l’evento è stato diverso, a causa dell’attuale situazione sanitaria. La sera dell’8 maggio, in diretta dallo studio 2, Carlo Conti, sulla rete ammiraglia della Rai, ha presentato l’evento simbolo del cinema italiano. La mancanza del red carpet e del pubblico si sentiva, ma non era assente l’ingrediente fondamentale: il buon cinema di un paese che, evidentemente, ha ancora molto da raccontare agli spettatori di tutto il mondo. Un forte segnale di ripresa per l’industria cinematografica, costretta a fare i conti con una pausa forzata. Il messaggio offerto è però forse stato recepito da un po’ tutti i telespettatori: il cinema nostrano ripartirà. Per l’occasione, lo studio televisivo era totalmente vuoto e i ... Leggi su optimagazine David di Donatello 2020 - trionfa Il Traditore in una serata virtuale nel segno degli appelli

David Di Donatello 2020 - una mesta serata televisiva soporifera in un momento complicato per il cinema

E' #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone "Che vita meravigliosa"
E' #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo ne Il traditore
E' #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne La dea fortuna