Dalle farmarcie all’ecommerce | dove si trovano le mascherine e a che prezzi

Leggi su wired

(Di venerdì 8 maggio 2020) (foto: Aleksandr Zubkov/Getty Images)Sono state identificate come uno dei dispositivi sanitari fondamentali durante la fase 2 dell’emergenza Covid-19, ma lesono ora nuovamente finite al centro delle polemiche. Il 7 maggio, dopo la scoperta che oltre la metà delleche erano state garantite per la distribuzione non rispettavano le certificazioni necessarie alla commercializzazione, è arrivato finalmente l’accordo tra il Commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, Federfarma Servizi e l’Associazione dei distributori farmaceutici (Adf) per il prezzo calmierato a 0,50 euro più Iva (per complessivi 0,61 euro l’una). Si sta parlando dellechirurgiche, che con l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono diventate obbligatorie dal 4 maggio per tutti, e che avrebbero dovuto ...