Dalla Spagna | Renan Lodi positivo al Coronavirus dopo i test medici

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 maggio 2020), difensore dell’Atletico Madrid, è risultatoala cui si è sottoposto Brutte notizie per Diego Simeone e per i tifosi dell’Atletico Madrid:sarebbe risultatoaiper il. A riportare la notizia è laata sportiva iberica AS.com. Il difensore brasiliano si era sottoposto ai controlli, così come i suoi compagni, per poter riprendere gli allenamenti nell’attesa del via libera per la ripresa della Liga. Leggi su Calcionews24.com