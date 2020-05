Dalla Spagna – Barcellona, «scambio Lautaro Martinez»: offerti 6 giocatori (Di venerdì 8 maggio 2020) La prima pagina di Sport è dedicata interamente a Lautaro Martinez e alla trattativa dei catalani con il club nerazzurro Ben sei giocatori per poter arrivare a Lautaro Martinez: questa è l’ultima proposta del Barcellona per convincere l’Inter a lasciar partire El Toro. Il quotidiano spagnolo Sport dedica la prima pagina all’attaccante argentino, nel mirino degli azulgrana da diverso tempo: al momento la formula più plausibile rimane quella di due contropartite tecniche e 60 milioni di euro. I nerazzurri potranno scegliere tra Vidal, Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Todibo e Rafinha. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 La MotoGP riparte dalla Spagna?

Mercato Juventus - conferme dalla Spagna : assalto all’ex talento milanista

Dalla Spagna – Sospesa definitivamente la stagione di calcio femminile. Barça campione (Di venerdì 8 maggio 2020) La prima pagina di Sport è dedicata interamente ae alla trattativa dei catalani con il club nerazzurro Ben seiper poter arrivare a: questa è l’ultima proposta delper convincere l’Inter a lasciar partire El Toro. Il quotidiano spagnolo Sport dedica la prima pagina all’attaccante argentino, nel mirino degli azulgrana da diverso tempo: al momento la formula più plausibile rimane quella di due contropartite tecniche e 60 milioni di euro. I nerazzurri potranno scegliere tra Vidal, Semedo, Junior Firpo, Umtiti, Todibo e Rafinha. Leggi su Calcionews24.com

Agenzia_Ansa : #coronavirus l'#Europa è il continente più colpito dalla #pandemia. L'Italia e il Regno Unito sono i paesi con più… - FrankFormisano : Dalla Spagna alla ZO per prendersi cura dell’#ambiente: la storia di Mario - elitagnol : RT @lorepas85: #8maggio Oggi il mio intervento audio dalla #Spagna a @radioanchio per riassumere come sta andando la #fase2 nel paese, con… - lorepas85 : #8maggio Oggi il mio intervento audio dalla #Spagna a @radioanchio per riassumere come sta andando la #fase2 nel pa… - Pall_Gonfiato : Dalla Spagna: Pjanic ha detto “si” al Barcellona. Il piano della Juve -