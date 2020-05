«Da Karlsruhe pietra tombale sui coronabond Prendiamo 43 miliardi dal Fmi senza debiti

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 maggio 2020) L'economista Domenico Lombardi commenta la sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Quantitative Easing. E propone una soluzione: attingere agli Sdr (Special drawing rights) del Fondo monetario internazionale.All'indomani della sentenza die i tre mesi di ultimatum dati alla Bce, per l'Italia potrebbe diventare molto più arduo e difficile accedere al mercato deipubblici. I fondi del Mes sono limitati al settore sanitario e pieni di condizionalità. Al tempo stesso, il governo si è infilato in un vicolo cieco. Ha promesso alle aziende denaro a fondo perduto, ma sa bene bene che manca liquidità e non può certo permettersi di non pagare le pensioni o gli stipendi dei dipendenti pubblici. Abbiamo chiesto a Domenico Lombardi, economista già in forze a Bankitalia e al Fondo monetario internazionale, come valuta la sentenza ...