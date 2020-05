Cura al plasma, l’immunologa Antonella Viola: “Ha effetti collaterali e non è poco costosa” (Di venerdì 8 maggio 2020) L’immunologa Viola: “Cura al plasma costosa” Antonella Viola, immunologa dell’IRP di Padova e ospite fissa della trasmissione Piazzapulita, durante la puntata di giovedì 7 maggio del programma di La7 ha espresso le sue perplessità sulla Cura al plasma, che tanto sta facendo discutere da quando la prima sperimentazione all’Ospedale di Mantova ha dato riscontri confortanti. L’immunologa ha voluto fare chiarezza, smentendo le teorie del complotto circolate sui social secondo cui si vorrebbero ignorare volutamente gli effetti benefici della plasmaterapia. Anche Matteo Salvini, negli scorsi giorni, ha pubblicato con insistenza post e tweet in cui parla della Cura sperimentata dal professore Giuseppe De Donno, chiedendosi perché il governo non l’abbia adoperata in modo più estensivo, addirittura come un rimedio che possa ... Leggi su tpi L’immunologa Antonella Viola dice che la cura al plasma ha effetti collaterali e non è poco costosa

Cura plasma Coronavirus : che cos’è - quanto costa - effetti collaterali - primi risultati

