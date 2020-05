Covid-19, oltre 5mila tamponi effettuati in Campania: 14 positivi (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 937 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 760 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 111 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 395 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 180 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 224 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Laboratorio ... Leggi su anteprima24 Inail : oltre 37.000 infortuni sul lavoro per Covid-19 - quelli mortali sono stati 129

Covid - il punto sui rientri in Campania : oltre 2mila gli arrivi - 7 i positivi ai test rapidi

Coronavirus - oltre 214.000 casi totali. Bonaccini - ‘Se contagi calano anticipare ripartenza’. Positivo al Covid il portavoce di Bolsonaro – DIRETTA (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regionecomunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 937di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 760di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 111di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 395di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 180di cui 1 risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 224di cui 3 risultati; – Laboratorio ...

inail_gov : Emergenza #Coronavirus, i contagi sul lavoro denunciati all’ #Inail sono oltre 37mila al 4 maggio, quasi novemila i… - ItalyinUK : #Covid_19 L’Ambasciata e i Consolati a Londra @ItalyinLDN e Edimburgo hanno messo in campo un team speciale per ass… - inail_gov : Report #Inail su contagi da #coronavirus sul lavoro al 4 maggio. Due decessi su tre nella fascia tra i 50 e i 64 an… - 447codename : RT @francescatotolo: Carapelle Calvisio, 84 abitanti, 'sta per essere invaso da oltre 100 #migranti, in piena emergenza #Covid_19, per il p… - RobItalexit : RT @francescatotolo: Carapelle Calvisio, 84 abitanti, 'sta per essere invaso da oltre 100 #migranti, in piena emergenza #Covid_19, per il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Oltre 1100 pazienti Covid in due mesi. Ma ora si volta pagina Varesenews Maraia (M5S): “200 milioni per comuni Zone Rosse”

L’emergenza legata al Covid-19 non può proseguire senza adeguate risposte sul fronte economico, da destinare a lavoratori autonomi, commercianti, ditte ed imprese, in particolare quelle piccole e medi ...

Tassa rifiuti, agevolazioni per le attività commerciali rimaste chiuse

Si è tenuto questa mattina nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo un incontro tra il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, il vicepresidente Fausto Picone, il presidente ...

L’emergenza legata al Covid-19 non può proseguire senza adeguate risposte sul fronte economico, da destinare a lavoratori autonomi, commercianti, ditte ed imprese, in particolare quelle piccole e medi ...Si è tenuto questa mattina nella sala consiliare “Pietro Foglia” di Palazzo Caracciolo un incontro tra il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, il vicepresidente Fausto Picone, il presidente ...