Corrado Guzzanti a Propaganda Live con Lorenzo

Leggi su blogo

(Di venerdì 8 maggio 2020) UPDATE - Èil personaggio scelto daper tornare in tv. In tempi di Maturità in pandemia, tra decisioni da prendere e protocolli da emanare, chi meglio dipuò fare il punto sulla scuola italiana. L'occasione è lieta per recitare una personalissima versione di A Silvia, per battibeccare col figlio Luco sull'esistenza o meno di una raccolta delle poesie di Leopardi e per commentare le misure da Coronavirus. "Non credete alle fake news: non è vero che se ti fai il tampone poi guarisci... questo virus viene sempre dai pipistrelli, dai covi... 'Covid' infatti è l'abbreviazione di CoviDePipistrelli...". Peccato per la qualità della ripresa casalinga di. E diciamo anche che la mancanza di una spalla, di una Dandini, di una sottolineatura si è sentita: per fortuna a un certo punto è arrivato ...