Coronavirus, virologo Crisanti su La7: “Governo promette 5 milioni di tamponi? Ne dubito, c’è una carenza pazzesca di reagenti” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Altri 5 milioni di tamponi? Non vorrei che fossero i bastoncini con la garza assorbente per prendere il materiale della mucosa. Il vero problema è che c’è una carenza pazzesca di reagenti“. Così, a “Piazzapulita” (La7), il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università-azienda ospedaliera di Padova, commenta la risposta di Palazzo Chigi circa il numero di tamponi da effettuare nella fase due. Crisanti, che, insieme agli studiosi Luca Ricolfi e Giuseppe Valditara è promotore di un appello in 11 punti per i tamponi di massa, aggiunge: “Io sono sorpreso dalla risposta del governo. In Italia non ci sono due milioni di dosi di reagenti, tutte le regioni si lamentano. In Veneto abbiamo iniziato a farceli da soli il 20 gennaio, quando abbiamo avuto notizia ... Leggi su ilfattoquotidiano Il virologo Clementi : “Il coronavirus sta mutando - diventerà innocuo come raffreddore” (Video)

Coronavirus - il virologo consulente di Zaia : “Non si è indebolito - in autunno può tornare ancora più forte”

Coronavirus - il virologo Pregliasco : “Riapertura delle chiese? Bisognava aspettare ancora - si rischiano assembramenti (Di venerdì 8 maggio 2020) “Altri 5di? Non vorrei che fossero i bastoncini con la garza assorbente per prendere il materiale della mucosa. Il vero problema è che c’è una carenza pazzesca di reagenti“. Così, a “Piazzapulita” (La7), ilAndrea, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Università-azienda ospedaliera di Padova, commenta la risposta di Palazzo Chigi circa il numero dida effettuare nella fase due., che, insieme agli studiosi Luca Ricolfi e Giuseppe Valditara è promotore di un appello in 11 punti per idi massa, aggiunge: “Io sono sorpreso dalla risposta del governo. In Italia non ci sono duedi dosi di reagenti, tutte le regioni si lamentano. In Veneto abbiamo iniziato a farceli da soli il 20 gennaio, quando abbiamo avuto notizia ...

fanpage : Andrea Crisanti, il virologo che ha 'salvato' il Veneto dal Coronavirus: “L’Oms ha sbagliato tutto lo sbagliabile” - La7tv : #ottoemezzo #Coronavirus, Massimo #Clementi (Direttore Lab. Virologia San Raffaele): 'I virus sono molto più 'catti… - davidefaraone : Mentre equipe di scienziati di tutto il mondo lavorano h24 per il vaccino contro il #coronavirus, ecco a voi il not… - dave_iron : RT @DKaleeva: Coronavirus, il virologo Galli: 'Milano è una bomba, troppi infetti in giro' - DKaleeva : Coronavirus, il virologo Galli: 'Milano è una bomba, troppi infetti in giro' -