Coronavirus, Usa: ad aprile persi 20,5 milioni di posti di lavoro. Disoccupazione al 14,7%, tasso mai così alto dalla Grande Depressione (Di venerdì 8 maggio 2020) L’economia americana ha perso 20,5 milioni di posti di lavoro solo nel mese di aprile, quello del Great Lockdown con gli Stati Uniti chiusi per il Coronavirus. Il tasso di Disoccupazione è volato al 14,7%, il più alto dalla Grande Depressione del 1929 ma migliore delle attese degli analisti, che scommettevano sul 16%. A marzo il tasso di Disoccupazione era comunque appena al 4,4 per cento. Il dato peggiore da quando è iniziata la raccolta dei dati nel 1939 è di 1,96 milioni di posti persi nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il tasso di Disoccupazione è salito al 10% durante la crisi finanziaria del 2008-2009 e si stima abbia invece raggiunto il 25% durante la Grande Depressione. Il dato di aprile da solo è superiore agli 8,7 milioni di posti di lavoro persi nell’ultima recessione. Il tasso di Disoccupazione fra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano Ninjala rinviato a causa del coronavirus

