Coronavirus | ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime e oltre 95mila guariti In

(Di venerdì 8 maggio 2020) In evidenza: Maturità 2020: tutti gli studenti saranno ammessi all’esame«I pazienti morivano senza tampone. Un medico ci chiese di togliere le mascherine»: il personale del Pio Albergo Trivulzio deposita la denunciaLo studio dell’Ospedale San Raffaele: il farmaco Anakinra «è efficace»Prof. Galli: « Stiamo assistendo alla coda della prima ondata anche grazie al lockdown, ma ciò non vuol dire che il virus abbia perso la sua aggressività»L’accusa degli atleti militari ai mondiali in Cina: «A ottobre siamo stati tutti male»Lombardia: +634 nuovi positivi e 94nelle24 ore ANSA/Mourad Balti Touati Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19 Il bollettino ...