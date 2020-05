Coronavirus, trovato l’accordo all’Eurogruppo sul Mes (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta L’Eurogruppo ha trovato l’accordo sul Mes. È quanto si apprende da fonti delle agenzie di stampa vicine all’Unione europea: secondo le indiscrezioni, i ministri dei vari Paesi hanno dato il via libera a un’interpretazione ampia delle spese sanitarie per far fronte alla pandemia da Coronavirus (quindi non solo per respiratori o terapie intensive), a una maturità dei prestiti a 10 anni e a un tasso d’interesse poco sopra lo 0,1% annuo. May 8, 2020 La riunione è iniziata intorno alle 15 di oggi, 8 maggio, e si è conclusa poco dopo le 17. La linea di credito prevista, che varrà 240 miliardi di euro, potrà essere usata per le spese sanitarie fino al 2% del Pil, come aveva anticipato oggi lo stesso vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. I fondi ... Leggi su open.online Coronavirus - l’Eurogruppo ha approvato il Mes : trovato l’accordo a zero condizionalità

"Abbiamo trovato il Coronavirus nella cavità addominale. Nuovi scenari sul rischio contagio"

Coronavirus nei testicoli: trasmissione sessuale non ancora provata Corriere della Sera Eurogruppo, trovata l'intesa sul Mes: "Linea attiva dal primo giugno"

L'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul Mes. Lo ha annunciato questa sera via Twitter il Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, spiegando che la linea del Mes sarà operativa già dal ...

