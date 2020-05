Coronavirus tra i calciatori del Milan | Scaroni conferma le indiscrezioni | “Abbiamo

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Arriva laalledi questa mattina: nelc’è qualche calciatore con il. Laarriva direttamente dal presidente dei rossoneri Paolo, che ha parlato durante WarRoom, il format web di Roma InConTra. “Alabbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene.ello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza. Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano”. Il club rossonero, quindi, seppur senza comunicati ufficiali, dà seguito a ...