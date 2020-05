Coronavirus, sempre meno contagiati ma si continua a morire. Superate le 30 mila vittime (Di venerdì 8 maggio 2020) sempre meno contagiati ma purtroppo si continua a morire. Si può così sintetizzate l'odierno bollettino sul Coronavirus diramato dalla protezione civile. In cifre, sono 87.961 i malati di Coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.663. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.904. Sono state Superate le 30 mila vittime: sono infatti salite a 30.201, con un incremento di 243 in un giorno. Ieri l'aumento dei morti era stato di 274.Saliti a 99.023 i guariti, con un incremento di 2.747 rispetto a ieri. Giovedì i pazienti dimessi e guariti erano stati 3.031. Prosegue anche oggi il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.168 i pazienti nei reparti, 143 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 400, 80 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 14.636, con un decremento di 538 rispetto a ieri. Infine, sono 72.157 le persone ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - tasso di contagiosità sceso allo 0 - 5 - sempre più guariti - bene le terapie intensive

Coronavirus : in una Germania sempre più fuori dall’emergenza è allarme contagi nei macelli di carne

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sempre Coronavirus: sempre più morti in Gran Bretagna, strage fra le minoranze La Stampa Campania - Coronavirus, De Luca è chiaro: «Se riapriamo, lo facciamo per sempre»

In Campania si potrà riaprire solamente se i dati confermeranno il trend dei contagi in discesa. Il Governatore Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, ha fatto il punto della f ...

Coronavirus: gli infermieri stampano le loro foto sulle tute di protezione / FOTO

Le foto dei volti degli infermieri stampate sulle tute che devono indossare gli operatori sanitari per proteggersi dal Covid-19. E’ stata una idea del team infermieristico che lavora nella terapia int ...

