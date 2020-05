Coronavirus | sanatoria migranti nel decreto maggio?

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 8 maggio 2020) di Gabriella Lax – Sono in corso le trattative nel Governo per includere nel "" braccianti, colf e badanti, escludendo chi lavora in altri settori, dall'edilizia al turismo. Sindacati e organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti deisi battono per una regolarizzazione più estesa., le novità delBraccianti/, Bellanova minaccia dimissionie braccianti, la bozza, le novità delTorna su Tutto era partito da una necessità manifestata dagli agricoltori. Nel nostro Paese i bracciantida regolarizzare secondo le parti sociali sono 150mila, altrettanti sarebbero i braccianti italiani irregolari e sfruttati; inserendo colf e badanti la norma potrebbe riguardare un numero ben più alt...