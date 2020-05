Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), ‘presentate 60mila domande per cig, ora tocca a Inps’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Le Regioni “non erano in ritardo” sulla cassa in deroga, “ce lo ha riconosciuto anche il ministro Catalfo ieri”. Si è trattato di “un equivoco generato dal sito dell’Inps”. Lo afferma l’assessore al Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli, che fa il punto all’Adnkronos sulle azioni intraprese: “Siamo a 60mila domande presentate su 70mila, abbiamo lasciato le più complesse a questa settimana, e abbiamo evitato il margine di errore”. Ora, sottolinea, “è compito dell’Inps validare e autorizzare le banche a rilasciare la cassa in deroga. E speriamo faccia presto, visto che i lavoratori sono in agonia”. L'articolo Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), ‘presentate 60mila domande per cig, ora tocca a Inps’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘più test che possiamo - allargheremo a istituti privati’

Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘presentate 60mila domande per cig - ora tocca a Inps’

Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - 'presentate 60mila domande per cig - ora tocca a Inps' (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Le Regioni “non erano in ritardo” sulla cassa in deroga, “ce lo ha riconosciuto anche il ministro Catalfo ieri”. Si è trattato di “un equivoco generato dal sito dell’Inps”. Lo afferma l’assessore al Lavoro della Regione, Melania, che fa il punto all’Adnkronos sulle azioni intraprese: “Siamo apresentate su 70mila, abbiamo lasciato le più complesse a questa settimana, e abbiamo evitato il margine di errore”. Ora, sottolinea, “è compito dell’Inps validare e autorizzare le banche a rilasciare la cassa in deroga. E speriamo faccia presto, visto che i lavoratori sono in agonia”. L'articolo), ‘presentateper cig, oraa Inps’ proviene da Ildenaro.it.

zazoomnews : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia) ‘virus depotenziato è percezione sbagliata’ - #Coronavirus: #Rizzoli #(Lombardia) - zazoomblog : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia) presentate 60mila domande per cig ora tocca a Inps - #Coronavirus: #Rizzoli #(Lom… - Noovyis : (Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'presentate 60mila domande per cig, ora tocca a Inps') Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'presentate 60mila domande per cig, ora tocca a Inps'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rizzoli Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'virus depotenziato è percezione sbagliata' Metro Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'segnalati tanti attacchi di panico per la riapertura'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Oggi molti accessi in ospedale sono per le crisi di panico, gente che arriva in affanno, senza respiro. Dopo una quarantena così restrittiva e un isolamento forzato, nell ...

Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'più test che possiamo, allargheremo a istituti privati'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Di test ne stiamo facendo il più possibile. Li vorremmo fare a tutti, a tappeto, ma è impossibile su 10 milioni di abitanti. Per adesso li stiamo facendo a chi viene segn ...

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Oggi molti accessi in ospedale sono per le crisi di panico, gente che arriva in affanno, senza respiro. Dopo una quarantena così restrittiva e un isolamento forzato, nell ...Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Di test ne stiamo facendo il più possibile. Li vorremmo fare a tutti, a tappeto, ma è impossibile su 10 milioni di abitanti. Per adesso li stiamo facendo a chi viene segn ...