Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), ‘paradosso Sala che chiude Navigli, non serve’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – chiudere i Navigli di Milano, ieri affollati di giovani che bevevano e chiacchieravano anche senza la mascherina, non serve. Piuttosto, bisogna appellarsi alla responsabilità dei singoli. E’ il parere dell’assessore della Lombardia al Lavoro e all’Istruzione, Melania Rizzoli, che è anche medico chirurgo. “Mi sembra un paradosso che il sindaco Sala, quello che voleva fare gli aperitivi ai Navigli con Zingaretti, ora li chiuda. Io – dice in un’intervista all’Adnkronos – non penso serva chiudere i Navigli, ma piuttosto serve un appello ulteriore alla responsabilità di quei cittadini fortunati che sono ancora risparmiati dalla malattia e che hanno ripreso le loro attività”. Al momento, spiega, “non siamo ancora fuori dall’emergenza”. L’immagine ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘segnalati tanti attacchi di panico per la riapertura’

Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘virus depotenziato è percezione sbagliata’

Coronavirus : Rizzoli (Lombardia) - ‘più test che possiamo - allargheremo a istituti privati’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) –re idi Milano, ieri affollati di giovani che bevevano e chiacchieravano anche senza la mascherina, non serve. Piuttosto, bisogna appellarsi alla responsabilità dei singoli. E’ il parere dell’assessore dellaal Lavoro e all’Istruzione, Melania, che è anche medico chirurgo. “Mi sembra un paradosso che il sindaco, quello che voleva fare gli aperitivi aicon Zingaretti, ora li chiuda. Io – dice in un’intervista all’Adnkronos – non penso servare i, ma piuttosto serve un appello ulteriore alla responsabilità di quei cittadini fortunati che sono ancora risparmiati dalla malattia e che hanno ripreso le loro attività”. Al momento, spiega, “non siamo ancora fuori dall’emergenza”. L’immagine ...

TV7Benevento : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'presentate 60mila domande per cig, ora tocca a Inps'... - TV7Benevento : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'virus depotenziato è percezione sbagliata'... - TV7Benevento : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'segnalati tanti attacchi di panico per la riapertura'... - TV7Benevento : Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'paradosso Sala che chiude Navigli, non serve'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rizzoli Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'virus depotenziato è percezione sbagliata' Metro Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), ‘presentate 60mila domande per cig, ora tocca a Inps’

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Le Regioni “non erano in ritardo” sulla cassa in deroga, “ce lo ha riconosciuto anche il ministro Catalfo ieri”. Si è trattato di “un equivoco generato dal sito dell’Inps” ...

Coronavirus: Rizzoli (Lombardia), 'paradosso Sala che chiude Navigli, non serve'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Chiudere i Navigli di Milano, ieri affollati di giovani che bevevano e chiacchieravano anche senza la mascherina, non serve. Piuttosto, bisogna appellarsi alla responsabil ...

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Le Regioni “non erano in ritardo” sulla cassa in deroga, “ce lo ha riconosciuto anche il ministro Catalfo ieri”. Si è trattato di “un equivoco generato dal sito dell’Inps” ...Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Chiudere i Navigli di Milano, ieri affollati di giovani che bevevano e chiacchieravano anche senza la mascherina, non serve. Piuttosto, bisogna appellarsi alla responsabil ...